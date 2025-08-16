KSMI DKI Jakarta Gelar Raker I, Guruh Tirta: Sepak Bola Mini Siap Wujudkan Jakarta Kota Global

jpnn.com, JAKARTA - Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja (Raker) I di Aula Sudirman Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (16/8/2025).

Dalam acara ini hadir perwakilan Pengurus Pusat KSMI Benny Erwin dan Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto serta seluruh pengurus KSMI Provinsi DKI Jakarta.

Ketua KMSI Provinsi DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana mengatakan sepak bola adalah salah satu olahraga pemersatu bangsa.

Dengan sepak bola, lanjut Tirta Lunggana, generasi muda khususnya warga Jakarta dapat menyalurkan bakat dan hobinya ke arah yang lebih positif.

“Sepak bola adalah olahraga yang memiliki semangat persatuan dan solidaritas yang tinggi. Saya berharap KSMI bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda pecinta sepak bola untuk menyalurkan bakat dan prestasinya di dunia olahraga di masa mendatang,” kata Tirta saat membuka Raker I KSMI.

Dia juga mengungkapkan KSMI dalam waktu dekat ini memiliki beberapa program kerja prioritas.

Salah satunya adalah menggelar turnamen sepak bola mini secara berjenjang baik di tingkat wilayah Kotamadya, Provinsi DKI Jakarta maupun tingkat nasional.

Bahkan, lanjut Tirta, sepak bola mini atau mini soccer yang kini tengah digandrungi generasi muda juga memiliki potensi untuk berkancah di tingkat internasional.