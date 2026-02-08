KSO Agrinas Kembali Picu Bentrokan di Rohul, Satu Orang Tewas

jpnn.com, ROKAN HULU - Aksi kekerasan kembali pecah di kawasan lahan eks PT Berkat Satu, Dusun IV Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (7/2/2026).

Bentrokan berdarah antar kelompok Pam Swakarsa menewaskan satu orang dan melukai sejumlah lainnya.

Lagi-lagi, skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang dijalankan PT Agrinas Palma Nusantara disebut menjadi pemicu utama keributan.

Insiden terjadi sekitar pukul 17.00 WIB, saat kelompok pengamanan Swakarsa PT Nusantara Sawit Mazuma selaku KSO PT Agrinas Palma Nusantara mendatangi barak kantor kebun PT Berkat Satu.

Di sana, kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru Desa Kasang Padang sedang bersiaga.

“Sebelum kejadian, kedua belah pihak telah dimediasi oleh Polsek Bonai Darussalam dan sepakat menahan diri menunggu proses mediasi,” kata Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra Minggu (8/2).

Belum sempat mediasi dilakukan yang dijadwalkan pada Selasa (10/2/2026) di Kantor Camat Bonai Darussalam.

Sekitar 50 orang Pam Swakarsa dari pihak KSO datang beramai-ramai dengan membawa senjata tajam dan senapan angin. Mereka langsung mendesak kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru serta para pekerja PT Berkat Satu untuk mengosongkan barak.