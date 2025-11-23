KSP Apresiasi BPJPH, Dukung Penguatan Ekosistem Halal untuk Kemandirian Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresias iBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI atas capaian signifikan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan kontribusinya bagi penguatan ekosistem halal nasional.

Kepala KSP Muhammad Qodari menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada BPJPH atas capaian luar biasa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Indonesia,” kata Muhammad Qodari dalam acara Media Gathering bersama Kepala BPJPH bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” yang digelar di FX Sudirman Jakarta pada Jumat (21/11/2025).

Menilik data pada Sihalal BPJPH, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

Pencapaian itu didukung oleh diperkuatnya ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, 3.255 orang juru sembelih halal, dan sebagainya. BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri.

Muhammad Qodari juga mengapresiasi kolaborasi BPJPH dengan berbagai stakeholder dalam upaya untuk terus memperkuat ekosistem halal nasional.

"Kami juga mengapresiasi BPJPH, BGN, dan mitra terkait yang telah menyepakati langkah strategis untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sertifikasi halal pada seluruh SPBG." sambungnya.

Kolaborasi ini merupakan perwujudan amanat UU 33 Tahun 2014 untuk memastikan bahwa program MBG memenuhi standar halal, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas kesehatan,” jelasnya.