jpnn.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung penyelesaian sengketa tanah untuk pembangunan stasiun MRT serta pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatra menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo????? ?mengatakan KSP terlibat dalam percepatan penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Aceh hingga Lampung.

"Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027, KSP mendorong tiga ruas agar fungsional yaitu Ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung," ujarnya.

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Jalan Tol Trans Sumatra, yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), rencananya memiliki panjang total 2.981 kilometer, dengan 1.116 kilometer di antaranya telah beroperasi.

Dia memastikan pemerintah terus berupaya menyelesaikan hambatan dalam pembangunan Tol Trans Sumatra termasuk lahan di pintu keluar Pangkalan Brandan yang belum tuntas sejak 2024 dan mempercepat eksekusi bangunan di wilayah keluar tol Betung.

Dia mengaku terus mendorong pendekatan humanis dengan masyarakat terdampak pembangunan tol agar dapat menunjang kelancaran transportasi menjelang periode libur akhir tahun.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN serta penyedia jasa dilakukan untuk memastikan tol yang sudah beroperasi dan memenuhi kaidah jalan tol.

Dia menyampaikan KSP berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyelesaian isu di sektor transportasi mulai dari proses pembangunan MRT sampai jalan tol lintas provinsi.