KSP dan KONI Berkolaborasi Buka Jalan untuk Talenta Muda Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat memperkuat ekosistem pembinaan talenta olahraga sejak bangku sekolah.

Dukungan tersebut disampaikan dalam talkshow “Mimpi Besar, Sekolah Kelar: No Drop Out, Just Level Up!” di SMAN 1 Jakarta, Jumat (25/9).

Tenaga Ahli Utama (Eselon I) KSP Lindsey Afsari Puteri, S.T., M.i.Kom menyampaikan pemerintah ingin memastikan anak-anak yang memiliki bakat dan mimpi besar di bidang olahraga tidak dipaksa memilih antara prestasi dan pendidikan.

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Lindsey menegaskan talenta yang ditemukan di sekolah harus memiliki jalur yang jelas untuk dibina, berkompetisi, berprestasi sekaligus tetap menyelesaikan pendidikan.

“Tugas pemerintah adalah membuka jalan bagi anak-anak untuk meraih mimpinya. Kalau hari ini ada talenta yang ditemukan di sekolah, jangan berhenti pada penemuan," jelas Lindsey.

Menurut Lindsey, harus ada jalan untuk dibina, berkompetisi, berprestasi sekaligus tetap sekolah dan menyiapkan masa depan.

Lindsey menjelaskan usaha pemerintah itu merupakan bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana Asta Cita ke-4 Presiden RI, yang antara lain menekankan penguatan SDM, pendidikan, sains dan teknologi, kesehatan serta prestasi olahraga.

Pemerintah juga telah memiliki kerangka kebijakan melalui UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), dan Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.