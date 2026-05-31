KSP Dudung: Almarhum Ryamizard Selalu Ingatkan Prajurit untuk Cintai Rakyat

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman membagikan kenangan tentang doktrin kepemimpinan almarhum Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang melegenda dalam menjaga hubungan erat antara militer dan masyarakat.

Menurutnya, Ryamizard Ryacudu selalu menekankan pentingnya bagi setiap prajurit untuk mencintai rakyat dalam setiap medan penugasan.

"Penekanan beliau kepada saya, setiap melaksanakan penugasan cintai rakyat, karena memang kita berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata Dudung.

Dudung menyampaikan hal itu seusai melayat ke rumah duka Ryamizard di Perumahan Puri Wira Bhakti, Cikeas, Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Menurut dia, pesan tersebut diterimanya secara langsung saat bertugas di Aceh ketika Ryamizard menjabat sebagai KSAD dan dirinya masih menjabat sebagai Komandan Batalyon.

Dia mengatakan Ryamizard selalu mengingatkan bahwa pendekatan dalam menjalankan operasi militer harus mengedepankan sisi kemanusiaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Baca Juga: Mantan KSAD dan Menhan Ryamizard Ryacudu Tinggalkan Jejak Warisan Pengabdian Bagi Bangsa

Dudung mengaku salah satu arahan yang paling diingatnya dari Ryamizard adalah saat bertugas di Aceh. Ketika itu, Ryamizard menegaskan bahwa masyarakat Aceh bukan musuh yang harus diperangi.

"Saya terutama menyampaikan bahwa di Aceh itu bukan musuh kita, sehingga pendekatannya adalah pendekatan manusia. Jangan ingin membunuh dan sebagainya. Itulah yang saya pegang sehingga kami melaksanakan pembinaan-pembinaan teritorial," ujarnya mengutip arahan Ryamizard saat itu.