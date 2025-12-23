KSPI Desak Gubernur Tetapkan UMP Alpha 0,9

jpnn.com - JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menjadwalkan unjuk rasa serentak di semua kantor gubernur berbagai provinsi, Selasa (23/12).

Mereka mendesak seluruh gubernur di Indonesia untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2026 dengan menggunakan indeks tertentu atau alpha 0,9.

Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai penggunaan indeks alpha 0,9 sebagai hal krusial.

Menurut Said, angka tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli buruh di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Selain menjaga daya beli, penetapan indeks alpha 0,9 dinilai mencerminkan kebutuhan hidup yang riil bagi para pekerja.

Tuntutan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang telah diputuskan banyak bupati dan wali kota berbagai daerah.

Said menegaskan agar para gubernur tidak mengubah rekomendasi yang sudah naik dari tingkat kabupaten/kota.

Dia menilai kenaikan yang dihasilkan dari indeks tersebut masih dalam batas kewajaran.