KSPI Imbau Mahasiswa dan Buruh Peserta Aksi 28 Oktober Jaga Situasi Tetap Damai

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI) mendukung demokrasi yang sehat dengan aksi unjuk rasa yang damai dan tanpa adanya kekerasan.

Mengingat sejumlah aliansi mahasiswa, termasuk buruh yang bakal menggelar aksi damai di Bundaharan Hotel Indonesia (HI), Rabu, 28 Oktober 2026.

Presiden DEN KSPI Said Iqbal menegaskan bila unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Untuk itu, dia mengimbau para peserta aksi untuk menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

"KSPI menghimbau para buruh dan peserta aksi demonstrasi pada tanggal 28 Oktober 2026 hendaknya dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan kerusuhan sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku," kata Said dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Said meyakini unjuk rasa yang dilakukan dengan cara-cara damai atau tanpa merusuh akan memperjelas substansi dari penyampaian aspirasi yang ingin disampaikan ke pemerintah.

Tak hanya itu, bagi Said, demonstrasi yang digelar dengan cara-cara terhormat akan meluruskan cita-cita bangsa, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara adil dan makmur.

"Semoga cita-cita luhur Bangsa Indonesia untuk membangun negara yang adil dan makmur sesuai negara kesejahteraan (welfare state) dapat tercapai," tegas Said.