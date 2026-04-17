KSPI Tegas Menolak Masuk Jajaran DKBN & Satgas PHK
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh, Said Iqbal angkat bicara terkait rencana pemerintah memberikan 'kado May Day', berupa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satgas PHK.
Said menyatakan sikap tegas bahwa KSPI tidak akan masuk ke dalam struktur kedua lembaga tersebut.
Penolakan itu bukan karena substansi program, melainkan karena proses pembentukannya tidak transparan dan tidak menghormati hasil musyawarah.
Said Iqbal menjelaskan struktur DKBN sebenarnya telah disepakati bersama antara serikat buruh, pemerintah, dan DPR, namun kemudian diubah sepihak.
Hal yang sama terjadi pada Satgas PHK yang usulan KSPI, tetapi pembahasannya justru dilakukan tanpa melibatkan KSPI.
“Kalau hasil musyawarah saja tidak dihormati, bagaimana lembaga itu bisa berjalan dengan baik?” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4).
KSPI mempertanyakan mekanisme kerja, fungsi, serta kekuatan hukum keputusan Satgas tersebut yang hingga kini tidak jelas.
Meski demikian, KSPI tetap menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak pada rakyat dan buruh, termasuk DKBN dan Satgas PHK.
KSPI tegas menolak masuk dalam Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satgas PHK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KSPI Bakal Gelar Aksi Buruh di DPR RI, Bukan di Monas Bersama Presiden Prabowo
- 9.000 Buruh Plastik & Tekstil Berpotensi Kena PHK Gegara Global
- Banyak ASN Pensiun pada 2027, PPPK Dipastikan Aman
- 5 Berita Terpopuler: Jumlah PNS Berkurang, Isu PHK Masih Merebak, Coba Cek Kabar Gembira untuk PPPK dan P3K PW Ini
- Simak, Pemerintah Punya Kejutan pada Hari Buruh 2026
- Lagi, Kabar Gembira untuk PPPK dan P3K PW