KSPSI-UT Teken MoU, Permudah Pekerja Berkuliah & Raih Gelar Sarjana

jpnn.com - JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Universitas Terbuka (UT) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerja sama terkait pendidikan tinggi bagi anggota KSPSI dan pekerja pada umumnya, di Gedung Kementerian Pendidian Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Senin (10/8) malam.

Lewat MoU ini, KSPSI maupun UT mempermudah pekerja berkuliah di Universitas Terbuka dan meraih gelar sarjana. MoU ditandatangani Ketua Umum KSPSI yang juga menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dan Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto S.E., M.Si, serta disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Brian Yuliarto S.T., M.Eng., Ph.D.

Adapun isi MoU ini pada intinya memuat kesepahaman bahwa para pekerja Indonesia anggota dari konfederasi atau federasi serikat pekerja atau buruh mana pun bisa memanfaatkan kesempatan berkuliah hingga meraih gelar sarjana di UT.

Termasuk juga rekognisi pembelajaran pada masa lampau yang pernah dijalani pekerja yang kemudian bisa dikonversikan sebagai pengakuan yang disetarakan dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah di UT. Sebab, banyak para pekerja di Indonesia yang juga menginginkan dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga selesai lulus dan meraih gelar sarjana.

Merespons kerja sama KSPSI dan UT, Brian menilai ini merupakan tindakan mulia karena kelak kaum pekerja yang berpendidikan lebih tinggi bisa membawa kebaikan, bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Termasuk hal yang paling utama adalah bagi perusahaan tempat pekerja itu bekerja.

"Melalui kerja sama KSPSI-UT ini juga membuka kesempatan pengalaman belajar lampau si pekerja agar bisa mempercepat kelulusan kuliahnya. Misal yang seharusnya waktu kuliah menempuh 4 tahun, namun dengan MoU ini bisa lebih cepat, jadi, hanya ditempuh 3 tahun saja," kata Brian.

Sementara itu, Ali menjelaskan bagi para pekerja yang diorganisasi dengan baik melalui KSPSI bisa berkuliah di UT dan mendapatkan tarif biaya kuliah dengan harga khusus. "Nantinya pekerja yang masuk kuliah lewat program kerja sama KSPSI-UT ini akan mendapatkan diskon khusus biaya kuliah," kata Ali.

Acara penandatanganan MoU KSPSI-UT turut dihadiri tokoh-tokoh pekerja KSPSI, seperti Arif Minardi, Idrus, Wiwit Widuri, Tamrin, Raslina Rasyidin dan Anna Sumarna. Dari UT juga tampak hadir Wakil Rektor Bidang Akademik UT Prof. Rahmat Budiman S.S., M.Hum., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum UT Adrian Sutawijaya S.E., M.Si., dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis Dr. Hendrian S.E., M.Si. (esy/jpnn)