KSrelief dan Baznas Salurkan 30.000 Paket Bantuan untuk Korban Gempa Flores

jpnn.com, FLORES - King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada tahap pertama, sebanyak 15.000 paket bantuan pangan dan 15.000 paket perlengkapan kebersihan diri disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Peresmian penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi kemanusiaan antara lembaga bantuan asal Arab Saudi tersebut dengan Baznas untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

Acara peresmian dihadiri Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas RI, Bupati Manggarai Timur, Ketua Baznas Kabupaten Manggarai Timur, serta sejumlah pejabat daerah.

Hadir pula Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, Kepala Dinas Sosial, Camat Lamba Leda, Kepala Desa Satar Kampas, dan delegasi KSrelief.

Dalam program tahap pertama ini, total 30.000 paket bantuan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada lebih dari 75.000 penerima manfaat di wilayah terdampak gempa bumi di Pulau Flores.

Bantuan pangan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat, sedangkan paket perlengkapan kebersihan diri diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan.