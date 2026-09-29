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KSSK Rutin Lakukan 'Stress Test' Himbara untuk Pantau Dampak Pembiayaan KDMP

KSSK Rutin Lakukan 'Stress Test' Himbara untuk Pantau Dampak Pembiayaan KDMP
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Menkeu Suahasil Nazara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan pengujian ketahanan atau stress test terhadap Himbara secara rutin.

Kebijakan tersebut dilakukan guna memantau dampak dari pembiayaan proyek pemerintah, termasuk di dalamnya proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Ya tentu, di dalamnya KSSK itu ya kami semua," kata Suahasil di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

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Keanggotaan KSSK diketahui mencakup Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, dan Danantara yang notabene pemilik dari Bank Himbara.

Pelaksanaan pengerjaan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sendiri ditangani langsung oleh Bank Himbara.

Oleh karena itu, Suahasil menyebut pengawasan semakin dimaksimalkan melalui keberadaan bank serta keberadaan Danantara di posisi tersebut.

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Kolaborasi lembaga-lembaga tersebut menjadikan ekosistem peninjauan semakin solid dengan keterlibatan unsur BUMN di dalamnya.

"Jadi, jaringan ceritanya menjadi komplit. Ada BUMN yang di situ juga," ujar Suahasil. (rom/jpnn)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pengujian ketahanan atau stress test terhadap Himbara secara rutin


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

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