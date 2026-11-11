KSTI 2026: Ada Peluang Pengembangan Inovasi Teknologi di Bidang Astronomi Radio

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sukses menjadi wadah diskusi inovasi sains berskala internasional.

Dalam acara yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) ini hadir astronom terkemuka dunia sekaligus Direktur Jenderal Square Kilometre Array Observatory (SKAO) Jessica Dempsey. Jessica menyoroti besarnya peluang pengembangan inovasi teknologi di bidang astronomi radio.

Dia mengungkap bahwa sejatinya umat manusia telah mempraktikkan astronomi optik sejak pertama kali memandang bintang di langit lewat indra penglihatan. Namun, keterbatasan mata membuat manusia tidak dapat menangkap sinyal lain yang tersembunyi di luar angkasa.

“Pancaran sinyal yang begitu redup dari alam semesta tentunya tidak dapat terlihat oleh mata,” ungkap Jessica, Rabu (11/11).

Menjawab tantangan tersebut, pihaknya membeberkan bahwa pancaran gelombang radio dari luar angkasa ini dapat diamati melalui astronomi radio.

Namun, karena spektrum gelombang radio memiliki jangkauan gelombang yang sangat panjang, bidang sains ini membutuhkan instrumen teleskop dengan skala fisik raksasa.

Dia menjelaskan, apabila ilmuwan ingin menangkap seluruh sinyal dengan tajam, maka dibutuhkan teleskop seukuran bumi.

Sebagai solusi lanjutan, Direktur SKAO tersebut memperkenalkan interferometri sebagai upaya menyiasati keterbatasan ukuran fisik teleskop.