KTB Perkasa di Segmen LDT Berkat Mitsubishi Fuso Canter

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) - Mitsubishi Fuso, mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen di segmen kendaraan niaga nasional sepanjang Juli 2025.

Capaian positif itu berkat penerimaan yang baik dari konsumen Mitsubishi Fuso Canter di segmen Light Duty Truck (LDT) dengan pangsa pasar 60,3 persen.

Selain itu, Fighter-X di segmen Medium Duty Truck (MDT) yang mencatat pertumbuhan positif dengan 16,7 persen.

General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto mengatakan hasil itu merupakan bukti kejelian perusahaan melihat peluang di tengah kondisi yang belum membaik seperti saat ini.

“Saat ini pasar bergerak sangat dinamis, sehingga kami harus jeli dalam melihat peluang yang ada di lapangan," kata Sudaryanto dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Guna mempertahankan posisinya, Mitsubishi Fuso memiliki serangkaian program penjualan dan paket penawaran menarik.

“Kami akan meluncurkan berbagai paket penjualan spesial yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Tunggu informasinya dalam waktu dekat."

"Tujuan kami jelas yaitu mempertahankan kepemimpinan pasar dan terus menjadi mitra bisnis andalan bagi pembangunan Indonesia," kata Sudaryanto menambahkan.