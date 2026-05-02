KTM 450 Rally Edisi Khusus, Hanya 8 di Dunia, Harganya Bikin Kaget

jpnn.com - KTM kembali memainkan kartu eksklusivitas di segmen motor reli dengan menghadirkan edisi khusus KTM 450 Rally Replica 2027.

Motor bukan sekadar model produksi terbatas, melainkan refleksi langsung dari mesin juara yang menaklukkan Dakar Rally 2026.

Dirakit manual di fasilitas motorsport KTM di Munderfing, Austria, total produksinya hanya 104 unit untuk pasar global.

Jumlah tersebut sudah cukup untuk menegaskan statusnya sebagai barang koleksi sekaligus.

Yang menarik, KTM juga menyiapkan varian lebih langka bertajuk “Luciano Benavides Factory Edition”.

Sesuai namanya, edisi itu menjadi penghormatan untuk Luciano Benavides atas pencapaiannya di Dakar 2026.

Unitnya bahkan lebih terbatas—hanya delapan di seluruh dunia—dengan tampilan livery Red Bull KTM Factory Racing, yang identik dengan motor balap pabrikan.

Bukan cuma soal tampilan, edisi khusus dibekali komponen premium seperti panel karbon, jok balap dari Selle Dalla Valle, hingga paket pengalaman eksklusif.