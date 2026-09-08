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KTM 450 SMR Terbaru: Sang Penjinak!

KTM 450 SMR Terbaru: Sang Penjinak!
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KTM 450 SMR 2027. Foto: ktm

jpnn.com - Ada alasan mengapa nama Lukas Höllbacher begitu ditakuti di ajang FIM Supermoto World Championship S1GP.

Di balik kendalinya, ada raungan mesin yang siap melahap tikungan aspal sekaligus menerjang lintasan tanah tanpa ragu.

Spirit juara dunia itulah yang kini disuntikkan KTM ke dalam seri terbarunya, KTM 450 SMR 2027.

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Begitu meliriknya pertama kali, aura garang langsung terasa. Aksen warna oranye khas KTM kini berpadu apik dengan sentuhan hitam tajam pada handguard, velg, hingga silencer. 

Lekukan bodinya dipahat bukan cuma untuk estetika, melainkan memberi ruang gerak bebas bagi pengendara saat harus merebah ekstrem di tikungan.

Namun, daya tarik utamanya bukan sekadar paras baru. KTM seperti tahu betul rasa cemas yang kerap membayangi para pembalap saat memacu motor hingga batas maksimal.

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Oleh karena itu, KTM menyematkan Premium Manufacturer’s Warranty secara gratis.

Sebuah garansi resmi yang memberikan ketenangan pikiran—hal yang cukup langka untuk sebuah motor spesifikasi balap murni.

Spirit sang juara dunia Supermoto World Championship Lukas yang kini disuntikkan KTM ke dalam seri terbarunya, KTM 450 SMR 2027.

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