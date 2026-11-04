KTM Duke 200 Dapat Peningkatan Teknologi Terbaru, Masin Makin Responsif
jpnn.com - KTM memberikan penyegaran pada salah satu motor andalanya, yakni Duke 200.
Pembaruan itu menjadi langkah KTM untuk menjaga daya tarik model tersebut agar bisa bersaing di pasar motor naked sport yang semakin kompetitif.
KTM Duke 200 kini dilengkapi sejumlah teknologi elektronik, termasuk quickshifter dua arah, kontrol traksi, dan dua mode berkendara yang sebelumnya lebih banyak ditemukan pada sepeda motor berkapasitas mesin lebih besar.
Rideaparta pada Senin (2/11) waktu setempat melaporkan, pembaruan tersebut membuat KTM 200 Duke, mendapatkan peningkatan fitur keselamatan dan pengendalian tanpa perubahan pada kapasitas maupun keluaran mesin.
Penambahan teknologi itu menjadi bagian dari upaya KTM, dalam memperkuat kemampuan motor berkapasitas kecil melalui sistem elektronik yang lebih lengkap.
Fitur utama yang ditambahkan adalah ride-by-wire, yakni sistem pengendalian bukaan gas secara elektronik yang memungkinkan pengaturan respons mesin lebih presisi.
Teknologi tersebut mendukung kehadiran dua mode berkendara, yaitu Street dan Rain, yang dapat disesuaikan dengan kondisi jalan.
KTM juga menyematkan kontrol traksi untuk membantu mengendalikan putaran roda belakang ketika berakselerasi, terutama saat permukaan jalan memiliki tingkat cengkeraman terbatas.
KTM memberikan penyegaran pada salah satu motor di segmen naked sport, yakni Duke 200.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wuling Eksion Raih 3 Penghargaan Sekaligus
- Riset: Konsumen Otomotif Tak Lagi Mengutamakan Soal Harga Jual Kembali, Tetapi Ini
- Forland Resmi Hadir di Indonesia, Garap Segmen Kendaraan Niaga Listrik
- Changan Lumin Plus Siap Dirilis Bulan Ini, Kabin Lebih Lapang
- Motor Listrik Yamaha Nmax E Akhirnya Debut Dunia, Bakal ke Indonesia?
- Setelah M6, Giliran BYD Atto 1 Patah As Roda di Cengkareng