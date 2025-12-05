KTM Solutions dan HRDI Hadirkan Ruang Kolaborasi HR yang Lebih Humanis

jpnn.com, JAKARTA - KTM Solutions bersama HR Directors Indonesia (HRDI) sukses menggelar HRDI Gathering #27 bertema “Reel Connections: Beyond the Scene.”

Kegiatan ini menghadirkan 100 HR leaders dari berbagai industri untuk berjejaring dan berbagi wawasan terkait dinamika SDM.

Acara ini dikemas dalam format nonformal untuk memudahkan diskusi mengenai isu lintas generasi, perubahan perilaku talenta, serta strategi kepemimpinan yang lebih humanis.

KTM Solutions menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dalam transformasi SDM.

CEO KTM Solutions, Najeela Shihab, menilai tantangan terbesar saat ini muncul dari trust deficit antargenerasi.

“Fear of failure pada generasi muda bukanlah kelemahan, tetapi akibat dari budaya penilaian yang semakin keras. Ketika generasi saling salah membaca, muncul trust deficit yang menghambat keberanian untuk tumbuh,” ujarnya.

Najeela Shihab menekankan pentingnya budaya kerja yang aman secara psikologis.

“Pemimpin perlu menjadi lingkungan yang aman secara psikologis, bukan hanya pengambil keputusan. Organisasi harus memberi ruang bagi talenta untuk mencoba, belajar, dan bahkan gagal tanpa takut dihukum,” katanya.