KTM Solutions Dorong Harmoni Generasi & Ekonomi Hijau Digital di IHCBS 2025

jpnn.com, JAKARTA - KTM Solutions menegaskan komitmennya dalam mendorong harmoni lintas generasi dan integrasi ekonomi hijau-digital pada Indonesia Human Capital & Beyond Summit (IHCBS) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

CEO KTM Solutions Najelaa Shihab, bersama Direktur Reny Wiriandhani tampil sebagai pembicara kunci dengan menekankan pentingnya strategi bisnis yang berfokus pada keberlanjutan, human capital, dan adopsi teknologi.

KTM Solutions menghadirkan perspektif berbasis data dan insight untuk membantu organisasi bertransformasi menuju masa depan yang lebih adaptif.

Baca Juga: Keberlanjutan KTM di MotoGP Tergantung Aturan Baru dan Pembagian Keuntungan

Dalam sesi bertema Transforming Corporate Strategy for the Green & Digital Economy, Najelaa menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa hanya mengejar kinerja jangka pendek.

“Penting untuk membangun ekosistem kerja yang mendukung tumbuh kembang manusia secara utuh. Pengembangan talenta adalah fondasi organisasi yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (9/9).

Sementara itu, pada diskusi Human-Centric HR Tech and Analytics, Reny Wiriandhani menekankan pentingnya investasi pada teknologi yang terintegrasi dan mampu menghadirkan solusi terukur.

Baca Juga: Sejumlah Investor Berniat Menolong KTM dari Kebangkrutan

Menurutnya, keberlanjutan dan purpose kini menjadi faktor utama dalam menarik serta mempertahankan talenta terbaik melalui laporan keberlanjutan dan impact report yang transparan.

KTM Solutions memandang bahwa pertumbuhan bisnis sejati adalah pertumbuhan yang berdampak pada individu, sistem, dan masyarakat.