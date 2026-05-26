KTM Solutions Dorong Organisasi Manfaatkan Data untuk Strategi Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - KTM Solutions berpartisipasi dalam Mayapada Hospital HR Expo 2026 yang digelar di Vasa Hotel Surabaya sebagai upaya mendukung pengembangan praktik sumber daya manusia berbasis data.

Kegiatan tersebut menjadi forum bagi praktisi HR di Jawa Timur untuk berbagi wawasan, memperluas jaringan, serta membahas peran strategis HR dalam mendukung pertumbuhan organisasi.

Dalam ajang itu, KTM Solutions mengangkat tema “From Insight to Impact” yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi menerjemahkan data dan insight menjadi keputusan strategis dan berdampak nyata bagi bisnis.

Growth Strategy & Advisory Director KTM Solutions Ivan Ahda, mengatakan data tidak hanya berfungsi sebagai angka, tetapi juga menjadi dasar memahami sumber daya manusia dan pengambilan keputusan organisasi.

“Data bukan hanya angka. Data adalah insight untuk memahami people dan membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat, dan strategis,” ujar Ivan dalam kegiatan tersebut, Selasa (26/5).

Ia menilai tantangan utama perusahaan saat ini bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan mengubah insight menjadi dampak nyata bagi pertumbuhan bisnis.

Sementara itu, Head of Assessment KTM Solutions Lina Natalya, menjelaskan assessment dan people analytics dapat membantu organisasi membaca kondisi talenta secara lebih objektif.

Menurut Lina, assessment bukan menjadi akhir dari proses pengelolaan talenta, melainkan langkah awal untuk menghasilkan insight yang lebih tajam dalam menentukan strategi pengembangan karyawan.