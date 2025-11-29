KTM Solutions Tampilkan Solusi Tech-Enabled di HRX Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - KTM Solutions berkomitmen memperkuat ekosistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui partisipasinya pada HRX Indonesia 2025.

Ajang profesional yang digelar pada 26 November 2025, ini mempertemukan pemimpin HR, praktisi organisasi, dan penyedia solusi teknologi SDM dari berbagai sektor.

Acara tersebut digelar pada 26 November 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta dengan menghadirkan puluhan pembicara yang membahas isu strategis seperti artificial intelligence (AI) dalam HR, people analytics, desain organisasi, employee wellbeing, hingga pengembangan kepemimpinan.

Melalui kehadirannya di HRX Indonesia 2025, KTM Solutions menampilkan rangkaian layanan terintegrasi berbasis teknologi yang mencakup Assessment, Learning, Consulting, dan Impact.

Seluruh layanan tersebut dirancang untuk membantu organisasi membangun sistem kerja yang adaptif dan berbasis data guna menjawab dinamika dunia kerja modern.

“Transformasi SDM saat ini bergerak sangat cepat. Organisasi membutuhkan solusi yang bukan hanya modern, tetapi juga holistik dan terukur. Di HRX Indonesia 2025, kami ingin menunjukkan bagaimana pendekatan tech-enabled consulting dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnis,” ujar Leonardus Mikael, Director of Commercial KTM Solutions, kepada media di Jakarta, Jumat (28/11).

Dalam pameran tersebut, KTM Solutions memperkenalkan sejumlah solusi unggulan yang dirancang untuk mendukung proses rekrutmen, pengembangan talenta, hingga manajemen dampak sosial dan keberlanjutan.

Di antaranya Recruitment Process Outsourcing (RPO), platform AI Video Interview, Learning Management System (LMS), serta Online Psychometric Assessment yang menjadi alat evaluasi digital untuk mengukur kepribadian dan potensi individu secara objektif.