KTT ASEAN Filipina 2026 Plus China: Kolaborasi untuk Kemajuan dan Kesejahteraan ASEAN dan China
Oleh: Dr. Ahmad Effendy Choirie - Ketua Umum DNIKS; Anggota DPR/MPR RI 1999–2013
jpnn.com - Pendahuluan: Dari Diplomasi Kekuasaan Menuju Diplomasi Kesejahteraan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang berlangsung pada 15–17 November 2026 di Manila, Filipina, merupakan momentum penting bagi masa depan kawasan Asia Tenggara.
Pertemuan ini tidak hanya mempertemukan para pemimpin negara ASEAN, tetapi juga menghadirkan mitra-mitra strategis dunia, termasuk Republik Rakyat China.
Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., Filipina mengusung tema Navigating Our Future, Together, atau menavigasi masa depan bersama.
Tema tersebut mencerminkan kesadaran bahwa tantangan geopolitik, ekonomi, keamanan, teknologi, perubahan iklim, dan kesejahteraan sosial tidak mungkin diselesaikan secara sendiri-sendiri.
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KTT ASEAN–China ke-29, yang dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang, menjadi bagian penting dari rangkaian diplomasi tersebut.
China bukan sekadar negara tetangga ASEAN, melainkan mitra ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, dan pembangunan yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan kawasan.
KTT ASEAN ke-49 yang berlangsung pada 15–17 November 2026 di Manila, Filipina, merupakan momentum penting bagi masa depan kawasan Asia Tenggara.
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