KTT ASEAN: Prabowo Menegaskan Komitmen Indonesia Menangani Karhutla

jpnn.com - MANILA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan.

Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan, 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan, sebelas perusahaan telah didakwa, 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa,” katanya.

Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.

Meski demikian, dampak kabut asap yang melintasi batas negara turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.

Eks Menteri Pertahanan itu menjelaskan pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut.