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KTT ASEAN: Prabowo Menegaskan Komitmen Indonesia Menangani Karhutla

KTT ASEAN: Prabowo Menegaskan Komitmen Indonesia Menangani Karhutla
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(Kiri ke kanan) Delegasi Myanmar Daw Ei Ei Tin, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Tailan Anutin Charnvirakul, PM Timor Leste Xanana Gusmao, PM Vietnam Le Minh Hung, PM China Li Qiang, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, PM Singapura Lawrence Wong, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Wakil PM Kamboja Hangchuon Naron, serta PM Laos Saleumxay Kommasith berfoto di KTT ASEAN-Tiongkok. Foto: Ted ALJIBE/Pool/AFP

jpnn.com - MANILA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan.

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Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan, 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan, sebelas perusahaan telah didakwa, 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa,” katanya.

Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.

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Meski demikian, dampak kabut asap yang melintasi batas negara turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.

Eks Menteri Pertahanan itu menjelaskan pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam karhutla.

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