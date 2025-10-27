Ku Harus Pergi, Persembahan Spesial 7Dunia di Momen Hari Sumpah Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Band 7Dunia bersama label musik True Friends memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2025, dengan merilis single terbaru berjudul “Ku Harus Pergi.”

Band yang digawangi Andi (vokal) dan Rudi (drum) ini berharap karya terbarunya bisa menjadi semangat baru bagi generasi muda untuk terus berkarya di dunia musik Indonesia.

"Ini hasil dari perjalanan panjang dan perjuangan kami di dunia musik,” ujar Andi dan Rudi saat berbincang bersama konsultan musik Bois Famous Maker di Radio Bola Koaidi, Rawamangun, Jakarta.

7Dunia dibentuk pada 2010, dengan empat personel dan mengusung genre pop alternatif. Band ini menembus industri musik pada 2019 setelah bergabung dengan label internasional asal Malaysia, Life Records.

Namun, pandemi sempat membuat mereka vakum hingga akhirnya bangkit kembali pada 2024, dengan merilis 12 single secara independen, sebelum akhirnya bergabung dengan label lokal True Friends.

Menurut Bois Famous Maker, perjalanan 7Dunia tergolong unik karena justru ditemukan oleh label musik luar negeri.

“Anomali sekali, band Indonesia justru debut lewat label Malaysia, teapi semangat dan perjuangan mereka luar biasa,” ungkapnya.

Single Ku Harus Pergi mengisahkan seorang pria yang rela melepaskan kekasihnya demi kebahagiaan sang wanita.