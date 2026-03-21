Kualifikasi MotoGP Brasil: Pecco, Acosta, Marquez, dan Martin Tumbang

Kualifikasi MotoGP Brasil: Pecco, Acosta, Marquez, dan Martin Tumbang
Fabio Di Giannantonio (49). Foto: motogp

jpnn.com - GOIANIA - Kualifikasi MotoGP Brasil di Sirkuit Goiania, Sabtu (21/3) malam WIB sarat drama.

Dua pembalap yang naik dari kualifikasi 1 (Q1) ke kualifikasi utama (Q2), yakni Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi mengakhiri sesi mencari urutan start itu di posisi pertama dan kedua.

Giannantonio pertama, Bezzecchi kedua.

Q2 itu sendiri berlangsung ketat hingga memakan korban.

Berurutan, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Marc Marquez, dan Jorge Martin tumbang di saat sedang melakoni time attack dan berpeluang berada di urutan teratas.

Giannantonio juga terjatuh setelah insiden Martin.

Namun, Giannantonio masih mempertahankan catatan waktunya paling atas.

Itu merupakan pole position pertama Giannantonio sejak MotoGP Italia 2022.

Jangan lupa, ya, kalau Anda gak kecapekan, Minggu dini hari nanti ada Sprint MotoGP Brasil.

