Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Timnas U-20 Indonesia vs Malaysia Tanpa Pemenang

jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia harus menelan hasil mengecewakan pada laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Menghadapi rival serumpun Malaysia U-20, skuad Garuda Muda harus puas bermain imbang 0-0.

Pertandingan Grup H yang digelar di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin (31/8/2026), berakhir tanpa gol.

Hasil tersebut terasa pahit bagi Indonesia. Pasalnya, anak asuh Nova Arianto sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol, terutama pada babak pertama.

Timnas U-20 tampil agresif sejak awal pertandingan. Beberapa serangan mampu membongkar pertahanan Malaysia, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah besar. Peluang demi peluang gagal dikonversi menjadi gol.

Memasuki babak kedua, Nova Arianto mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan pergantian pemain.

Welber Jardim dan Rafi Rasyiq dimainkan untuk menambah daya gedor Indonesia.

Tempo pertandingan pun meningkat. Kedua tim bermain lebih terbuka dan Indonesia kembali berusaha mencari celah di pertahanan Malaysia.

Peluang terbaik Garuda Muda datang pada menit ke-76. Rafi Rasyiq berhasil mendapatkan ruang dan melepaskan tembakan ke arah gawang. Namun, peluang tersebut masih mampu dihentikan Iqhwan.