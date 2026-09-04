Kualifikasi Piala Asia U-20: Nova Arianto Menyoroti Satu Masalah Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia membuka peluang tembus babak utama Piala Asia U-20 2027, seusai menang melawan Laos.

Berlaga di Stadion Nasional Laos, Kamis (3/9), I Putu Panji dan kolega menang dengan skor 3-0.

Pada laga itu gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh brace Zahaby Gholy dan Fabio Azkairawan.

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengaku masih belum puas dengan permainan anak asuhannya.

Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu menilai banyak peluang yang dihasilkan oleh tim asuhannya sepanjang laga.

Ketenangan di depan gawang menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Timnas Indonesia, seusai hanya mampu cetak tiga gol.

“Pastinya, pertandingan hari ini anak-anak tampil lebih baik daripada pertandingan pertama. Tetapi memang masalah kami tetap ada di penyelesaian akhir,” ujar putra dari Sartono Anwar itu.

“Pada laga tadi ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol.”