Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Gebuk Laos, Indonesia Pimpin Klasemen Grup H 

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-20 Indonesia menggebuk Timnas U-20 Laos dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium, Kamis (3/9).

Hasil ini membuat Timnas U-20 Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Timnas U-20 Indonesia membuka keunggulan pada menit keempat melalui gol Fabio Azkairawan.

Indonesia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-38. Zahaby Gholy memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah tembakan Aleandro Maulana ditepis kiper Laos.

Gholy kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 sampai Indonesia pun menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0.

Tambahan tiga poin membuat Indonesia mengoleksi empat angka setelah unggul selisih gol atas Australia yang memiliki poin sama.

Australia sebelumnya hanya mampu imbang 2-2 melawan Malaysia di stadion yang sama.

Hasil tersebut membuat Australia berada di posisi kedua, sedangkan Malaysia menempati peringkat ketiga dengan dua poin.