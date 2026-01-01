menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Gebuk Laos, Indonesia Pimpin Klasemen Grup H 

Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Gebuk Laos, Indonesia Pimpin Klasemen Grup H 

Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Gebuk Laos, Indonesia Pimpin Klasemen Grup H 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan arahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025). Timnas Indonesia U-20 mulai melakukan pemusatan latihan di Surabaya yang diikuti 25 pesepak bola sebagai persiapan untuk mengikuti Kejuaraan ASEAN U-19 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/tom.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-20 Indonesia menggebuk Timnas U-20 Laos dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium, Kamis (3/9). 

Hasil ini membuat Timnas U-20 Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027

Timnas U-20 Indonesia membuka keunggulan pada menit keempat melalui gol Fabio Azkairawan.

Baca Juga:

Indonesia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-38. Zahaby Gholy memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah tembakan Aleandro Maulana ditepis kiper Laos.

Gholy kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 sampai Indonesia pun menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0.

Tambahan tiga poin membuat Indonesia  mengoleksi empat angka setelah unggul selisih gol atas Australia yang memiliki poin sama.

Baca Juga:

Australia sebelumnya hanya mampu imbang 2-2 melawan Malaysia di stadion yang sama.

Hasil tersebut membuat Australia berada di posisi kedua, sedangkan Malaysia menempati peringkat ketiga dengan dua poin.

Hasil Kualifikasi Piala Asia U20 2027, Timnas U-20 Indonesia pimpin klasemen Grup H setelah menggebuk Laos 3-0.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI