Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Gebuk Laos, Indonesia Pimpin Klasemen Grup H
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-20 Indonesia menggebuk Timnas U-20 Laos dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium, Kamis (3/9).
Hasil ini membuat Timnas U-20 Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027.
Timnas U-20 Indonesia membuka keunggulan pada menit keempat melalui gol Fabio Azkairawan.
Indonesia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-38. Zahaby Gholy memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah tembakan Aleandro Maulana ditepis kiper Laos.
Gholy kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 sampai Indonesia pun menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0.
Tambahan tiga poin membuat Indonesia mengoleksi empat angka setelah unggul selisih gol atas Australia yang memiliki poin sama.
Australia sebelumnya hanya mampu imbang 2-2 melawan Malaysia di stadion yang sama.
Hasil tersebut membuat Australia berada di posisi kedua, sedangkan Malaysia menempati peringkat ketiga dengan dua poin.
Hasil Kualifikasi Piala Asia U20 2027, Timnas U-20 Indonesia pimpin klasemen Grup H setelah menggebuk Laos 3-0.
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