Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, Italia Singkirkan Israel

Selebrasi Mateo Retegui setelah mencetak gol ke gawang Israel dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Bluenergy Stadium pada Rabu (15/10/2025). Antara/FIGC.it

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Italia menyingkirkan Timnas Israel dari persaingan Piala Dunia 2026. 

Italia menang telak 3-0 atas Israel dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Grup I di Bluenergy Stadium pada Rabu dini hari WIB.

Skuad asuhan Gennaro Gattuso itu menjaga asa lulus ke Piala Dunia 2026.

Kemenangan Italia ini sekaligus memastikan Israel tersingkir dari persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Italia menempati posisi kedua Grup I dengan 15 poin, tertinggal tiga angka dari Norwegia di puncak klasemen.

Sementara itu, Israel yang tertahan di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 7 laga dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Italia tampil dominan sejak awal, tetapi sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Israel.

Gol baru tercipta di masa injury time babak pertama setelah Mateo Retegui dengan tenang mengeksekusi penalti, membawa Italia unggul 1-0 saat turun minum.

