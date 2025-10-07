menu
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Percaya Diri Menumpas Arab Saudi

Skuad Timnas Indonesia saat berlatih di Gelora Bung Tomo menjelang laga persahabatan melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia mengincar kemenangan saat melakoni laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memberikan instruksi kepada anak asuhnya untuk meraih hasil positif.

Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu berharap Jay Idzes dan kolega bekerja keras serta fokus demi kemenangan di hadapan publik Arab Saudi

Baca Juga:

“Kami harus kerja keras untuk meraih kemenangan. Kami harus memikirkan pertandingan esok hari.”

“Kami merupakan representasi 280 juta masyarakat Indonesia. Tentu kami harus bermain lebih intens dan jadi laga yang sangat bagus,” ujar Patrick saat konferensi pers Selasa (7/10/2025).

Kluivert tidak mau ambil pusing dengan hasil dua laga uji coba sebelumnya saat Indonesia menang 6-0 atas Taiwan dan imbang 0-0 melawan Lebanon

Baca Juga:

“Kami tetap harus bekerja keras untuk laga esok hari. Kami harus menjalankan strategi dengan baik untuk raih kemenangan,” ungkap legenda Ajax Amsterdam itu.

Laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi rencananya digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

Timnas Indonesia mengincar kemenangan saat melakoni laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi

