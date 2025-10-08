Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Tantang Arab Saudi dengan Rekor Mentereng
jpnn.com - Timnas Indonesia akan mengawali langkah penting di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menantang tuan rumah Arab Saudi.
Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.
Modal Rekor Tak Terkalahkan
Menjelang duel panas di Jeddah, kepercayaan diri pasukan Patrick Kluivert tengah berada di puncak.
Indonesia memiliki modal manis, yakni rekor tak terkalahkan dalam dua pertemuan terakhir melawan Arab Saudi.
Pada September tahun lalu, Skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah.
Dua bulan berselang, Timnas Indonesia menghajar Arab Saudi 2-0 di Jakarta.
Hasil itu menjadi simbol perubahan besar dalam wajah Timnas Indonesia. Kini, Skuad Garuda kembali ke Jeddah dengan satu tekad, yaitu mengulang keajaiban dan mencuri poin berharga di kandang The Green Falcons.
Tim Lebih Kompak
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes memastikan bahwa timnya kini berada pada level yang berbeda dibanding pertemuan sebelumnya.
