Kualifikasi Piala Dunia: Cristiano Ronaldo Kena Kartu Merah Saat Portugal Kalah dari Irlandia

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo kena kartu merah saat Portugal kalah 0-2 dari Irlandia pada pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Aviva, Dublin, Kamis malam waktu setempat.

CR7, panggilan beken Cristiano Ronaldo, mendapatkan kartu merah langsung dari wasit karena melakukan sikutan kepada bek Irlandia Dara O'Shea setelah melalui tinjauan VAR, demikian catatan UEFA.

Sementara itu, kemenangan Irlandia atas Portugal pada pertandingan ini hadir berkat dua gol yang dicetak oleh penyerang klub Liga Belanda AZ Troy Parrott di babak pertama.

Meski menelan kekalahan, Portugal masih menempati peringkat pertama klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 10 poin dari lima pertandingan.

Portugal masih memiliki peluang lulus otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 jika pada pertandingan terakhir Grup F mampu mengemas poin penuh menghadapi Armenia, Minggu (16/11).

Di sisi lain, Irlandia yang kini berada di peringkat ketiga Grup F dengan tujuh poin masih memiliki kesempatan lulus otomatis ke Piala Dunia 2026 jika mampu mengalahkan Hongaria pada laga terakhir kualifikasi, sedangkan Portugal takluk dari Armenia.

Irlandia berhasil unggul terlebih dahulu pada pertandingan ini setelah umpan lambung Liam Scales dapat disambut sundulan Troy Parrott yang tak dapat dihentikan kiper Portugal Diogo Costa sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 17.

Skuad asuhan Heimir Hallgrimsson berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-45 setelah aksi individu Parrott berujung menjadi gol ke gawang Portugal.