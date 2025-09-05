Kualifikasi Piala Dunia: Jerman Takluk dari Slovakia

menu
Bek sayap Timnas Slovakia David Strelec (15) merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Timnas Jerman pada pertandingan Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Tehelne Pole, Bratislava, Kamis (4/9/2025). (Antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jerman membuka Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan kekalahan.

Jerman takluk dari Timnas Slovakia 0-2 pada pertandingan Grup A di Stadion Tehelne Pole, Bratislava, Jumat dini hari WIB.

Pada pertandingan ini kekalahan Jerman dari Slovakia terjadi akibat gol yang dicetak oleh David Hancko dan David Strelece, demikian catatan UEFA.

Kekalahan ini membuat Jerman berada di posisi juru kunci klasemen sementara Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa tanpa poin dari satu pertandingan.

Di sisi lain, kemenangan membuat Slovakia kini berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan tiga poin hasil dari satu laga.

Secara statistik, Jerman lebih unggul dengan 70 persen penguasaan bola dan melepaskan 14 tendangan.

Namun, Slovakia dapat memaksimalkan lima tendangan tepat sasaran mereka yang dua di antaranya berbuah menjadi gol.

Jerman berupaya untuk mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu.

