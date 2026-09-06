Kualitas Lapangan Stadion GBLA Dikritik, PSM Merasa Dirugikan

jpnn.com, BANDUNG - PSM Makassar menyoroti kualitas lapangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat menghadapi Persib Bandung di pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Pada pertandingan itu, PSM harus menyerah dengan skor 3 - 1.

Tim berjuluk Juku Eka itu pun mengomentari kualitas rumput di stadion

Pelatih PSM Darije Kalezic mengaku buruknya kualitas rumput yang dipakai di pertandingan malam ini.

Dia bahkan menyatakan Persib sebagai salah satu klub besar di Indonesia seharusnya memiliki lapangan dan fasilitas yang berkualitas.

"Saya juga harus mengatakan, jika saya melihat lapangan di sini sehari sebelum pertandingan dan hari ini, saya mengerti bahwa Anda tidak bisa berlatih di lapangan ini. Yang juga tidak saya mengerti adalah bagaimana kami bisa bermain di lapangan ini," kata Darije dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (6/9) malam.

Pelatih asal Bosnia itu menuturkan kualitas lapangan menentukan reputasi klub yang saat ini tengah bersinar, seperti Persib. Dia menyayangkan karena malam ini anak asuhnya harus bermain di lapangan yang buruk.

"Saya berharap Persib Bandung memiliki lapangan yang jauh lebih baik karena Persib Bandung adalah salah satu klub terbesar, mungkin klub terbesar di Indonesia dan saya pikir demi reputasi klub, harus memikirkan lapangan yang jauh lebih baik," terangnya.