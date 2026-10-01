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Kualitas Udara di Palembang Masuk Kategori Berbahaya, AQI Tembus 306

Kualitas Udara di Palembang Masuk Kategori Berbahaya, AQI Tembus 306
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Salah satu jalan protokol di Palembang diselimuti kabut asap. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kualitas udara di Kota Palembang memburuk, pada Kamis (1/10/2026) pagi.

Berdasarkan data IQAir pada pukul 10.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI US) tercatat mencapai 306 atau masuk kategori berbahaya.

Angka tersebut menempatkan Palembang sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia pada waktu tersebut.

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Kondisi ini menunjukkan kualitas udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Polutan utama yang terpantau adalah lartikt halus PM2.5 dengan konsentrasi mencapai 228 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut tercatat 45,6 kali lebih tinggi dibandingkan nilai pedoman kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

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Kondisi kualitas udara terburuk terpantau di wilayah Sukarami dengan AQI mencapai 459.

Selanjutnya, kualitas udara dengan tingkat polusi tinggi juga terpantau di sejumlah titik lainnya, seperti GP_PLM, Musi 2 Palembang dan Demang Lebar Daun.

Indeks Kualitas Udara (AQI US) di Palembang pada Kamis (1/10/2026) pagi tercatat mencapai 306 atau masuk kategori berbahaya.

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