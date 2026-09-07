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Kualitas Udara Kota Bandung Memburuk

Kualitas Udara Kota Bandung Memburuk
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Pelajar SD di Kota Bandung menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kualitas udara Kota Bandung terpantau berada pada kategori sedang. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Darto mengatakan, kualitas udara Bandung sempat berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Senin (7/9) pagi.

Namun, berdasarkan pemantauan terbaru, kondisi udara mulai membaik meski masih berada pada kategori sedang.

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"Per jam sekarang kualitasnya sedang. Pagi tadi sedang menjelang buruk. Sekarang sedang dengan parameter 86, di mana PM2,5-nya itu 28 mikrogram per meter kubik," kata Darto di Balai Kota Bandung.

Dia menjelaskan, masyarakat yang masuk kelompok sensitif perlu meningkatkan kewaspasdaan ketika beraktivitas di luar ruangan. 

Kelompok tersebut antara lain warga yang memiliki penyakit pernapasan, asma, maupun kelompok rentan lainnya.

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"Untuk kondisi sedang seperti ini, kelompok sensitif harus menggunakan masker, masker KN95 atau masker medis. Karena bagi kelompok sensitif, itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih aman," ujarnya. 

Darto mengimbau kelompok sensitif untuk menghindari aktivitas di luar ruangan secara berlebihan.

Kualitas udara Bandung sempat berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Senin (7/9) pagi.

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