Kualitas Udara Memburuk akibat Kabut Asap, Pemkot Medan Terapkan PJJ hingga 21 Oktober

jpnn.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, resmi memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di wilayahnya mulai hari ini, 16 hingga 21 Oktober 2026.

Kebijakan ini diambil guna melindungi kesehatan siswa dan guru dari dampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap yang kian memburuk.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan Ahmad Barli mengatakan kebijakan tersebut menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

"Ini sebagai perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan," ujar Ahmad Barli di Medan, Kamis.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bakal dilaksanakan menyeluruh satuan pendidikan mulai jenang PAUD, SD, maupun SMP negeri dan swasta yang dilaksanakan selama 16 hingga 21 Oktober 2026.

Ahmad mengatakan kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut telah disampaikan ke seluruh satuan pendidikan untuk diimplementasikan.

Dalam edaran tersebut Ahmad mengingatkan satuan pendidikan untuk meminta orang tua/wali murid mengawasi dan memastikan peserta didik mengikuti PJJ dan tetap berada di dalam rumah selama jam belajar serta membatasi aktivitas di luar rumah.

Ia mengatakan para peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah masing-masing melalui pemanfaatan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan oleh pihak sekolah.