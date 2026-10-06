Kualitas Udara Memburuk, Disdik Pekanbaru Terapkan PJJ Selama Dua Hari
jpnn.com, PEKANBARU - Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kembali menyesuaikan kegiatan pembelajaran menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 400.3/Disdik-Sekretaris.1/3348/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru, yang ditetapkan di Pekanbaru pada 5 Oktober 2026.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan surat edaran ditujukan kepada kepala sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD/TK, SD sederajat, serta SMP sederajat se-Kota Pekanbaru.
Bahwa kondisi kualitas udara pada Senin, 5 Oktober 2026, berada pada kategori sangat tidak sehatberdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
“Atas kondisi tersebut, kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring kembali dilaksanakan selama dua hari, yakni Selasa hingga Rabu, 6–7 Oktober 2026,” kata Abdul Jamal Selasa (6/10).
Dinas Pendidikan juga meminta sekolah atau madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lainnya di Kota Pekanbaru untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara serta kesehatan dan keselamatan peserta didik.
Sementara itu, bagi sekolah yang mengalami kendala akses listrik maupun jaringan internet, pembelajaran dapat dilakukan melalui modul pembelajaran dan penugasan berbasis rumah.
“Kami imbau orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Meski PJJ jangan sampai keluar-keluar rumah karena kondisi udara sedang tidak baik,” tutur Abdul Jamal. (mcr36/jpnn)
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kembali menyesuaikan kegiatan pembelajaran menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Rizki Ganda Marito
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