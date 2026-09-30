Kualitas Udara Memburuk, Ratu Dewa Minta Sekolah di Palembang Sesuaikan Pola Pembelajaran

jpnn.com - PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pihak sekolah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk dan meningkatnya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di daerah tersebut.

“Sekarang posisi ISPU cukup tinggi, di posisi berbahaya, ISPA juga mengalami peningkatan," kata Dewa, Rabu (30/9).

Dewa menerangkan bahwa mekanisme pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Oleh karena itu, kata dia, keputusan tersebut perlu dikoordinasikan dengan komite sekolah agar dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kesehatan peserta didik.

Ratu Dewa menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan pencemaran udara dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran.

"Untuk sementara harapan saya dikoordinasikan dengan pihak sekolah," ujar Dewa.

Wali kota juga berharap pihak sekolah bersama komite dapat mengambil langkah yang disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing, termasuk mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh apabila diperlukan. (mcr35/jpnn)