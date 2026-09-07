Kualitas Udara Pekanbaru Masih Tidak Sehat

jpnn.com, PEKANBARU - Kondisi udara di Kota Pekanbaru, pada Senin (7/9/2026) pagi, konsentrasi partikulat halus PM2.5 tercatat mencapai 119,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³), sehingga masuk kategori Tidak Sehat.

Data pemantauan BMKG Stasiun Pekanbaru menunjukkan angka tersebut tercatat sekitar pukul 09.00 WIB. Kondisi serupa masih bertahan hingga satu jam setelahnya.

Forecaster on Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Yasir Prayuna membenarkan kondisi tersebut.

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“Pantauan terupdate sampai pukul 09.00 WIB pagi ini masih dalam kategori Tidak Sehat,” ujar Yasir.

Kualitas udara yang memburuk tidak terlepas dari kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Meski jumlah titik panas mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya, dampak asap masih dirasakan di Pekanbaru.

Berdasarkan pemantauan hingga pukul 23.00 WIB, terdapat 176 hotspot di Provinsi Riau.

Jumlah tersebut turun cukup signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 292 titik.