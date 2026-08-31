Kualitas Udara Pekanbaru Pagi Ini Baik, Wali Kota: Alhamdulillah

jpnn.com - PEKANBARU - Kualitas udara di Kota Pekanbaru pada Senin (31/8) pagi dalam kategori baik.

Berdasarkan pemantauan aplikasi IQAir pada pukul 06.00 WIB di Stasiun Pekanbaru Tenayan Raya, indeks kualitas udara tercatat 39 US AQI.

Polutan utama yang terpantau adalah ozon dengan konsentrasi mencapai 98,4 µg/m³.

Kondisi cuaca saat pemantauan menunjukkan suhu udara sekitar 24 derajat Celsius, dengan kecepatan angin 3 kilometer per jam dan kelembapan mencapai 98 persen.

Meski kualitas udara masih tergolong baik, prakiraan per jam menunjukkan indeks kualitas udara berpotensi mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

Pada pukul 07.00 WIB, AQI diperkirakan berada di angka 45, kemudian meningkat menjadi 51 pada pukul 08.00 WIB dan 56 pada pukul 09.00 WIB.

Kenaikan diperkirakan berlanjut hingga AQI 70 pada pukul 10.00 WIB dan 77 pada pukul 11.00 WIB.

Dari sisi cuaca, suhu juga diperkirakan meningkat dari 24 derajat Celsius pada pagi hari menjadi sekitar 36 derajat Celsius pada siang hari.