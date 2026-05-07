Kuartal I 2026, BRI Life Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,17 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa BRI Life memasuki kuartal I 2026 berhasil mencatatkan kualitas portofolio yang stabil dengan rasio klaim dan manfaat yang sangat terkendali.
Perseroan mencatatkan kinerja pembayaran klaim dan manfaat dengan total pembayaran klaim dan manfaat mencapai Rp1,17 triliun, atau menurun 2,4% secara year-on-year (yoy) jika dibandingkan periode yang sama 2025 sebesar Rp1,20 triliun.
Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menuturkan penurunan nilai klaim dan manfaat ini merupakan sinyal positif terhadap kesehatan bisnis perusahaan.
Hal ini juga mencerminkan keberhasilan BRI Life dalam pengelolaan seleksi risiko yang lebih ketat dan efektif, serta senantiasa menjaga kualitas portofolio nasabah yang lebih sehat sepanjang periode berjalan.
"Kami terus memperkuat tata kelola risiko dan seleksi portofolio agar pembayaran klaim tetap optimal tanpa mengorbankan pelayanan. Rasio klaim dan manfaat di kuartal I tahun 2026 yang terjaga dan lebih rendah dibandingkan industri asuransi jiwa Indonesia, adalah cerminan kesehatan portofolio dan kepercayaan nasabah," papar Andrew.
Andrew menambaahkan penurunan klaim year on year sebesar 2,4% tidak lepas dari strategi underwriting yang disiplin dan pengelolaan portofolio yang selektif.
"Kami ingin memastikan setiap premi yang dibayar nasabah kembali dalam bentuk proteksi yang tepat guna," ucap Andrew.
Menurut Andrew, salah satu kekuatan bisnis BRI Life adalah memastikan kapabilitas perusahaan untuk melakukan pembayaran klaim dan manfaat kepada nasabah, untuk itu BRI Life akan terus fokus pada perlindungan nasabah, melalui produk yang relevan dan proses klaim yang cepat, transparan, serta sesuai ketentuan.
BRI Life berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan optimal kepada nasabah dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jasa Marga Bukukan Laba Bersih Rp774,7 Miliar di Kuartal I/2026
- Perkuat Literasi Keuangan, BRI Life Hadirkan Wealth and Tax Excellence 2026 di Surabaya
- Integrasikan Proteksi dalam Gaya Hidup Modern, BRI Life Hadirkan Asuransi MODI
- BRI Life Kenalkan Produk Modi Lewat Fun Run 7K
- BRI Life dan RS Awal Bros Group Hadirkan Standar Baru Layanan Kesehatan Premium
- Mudik Aman dan Nyaman, BRI Life Hadirkan Asuransi MODI