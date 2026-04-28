Kuartal I 2026, Penyaluran KUR Bank Mandiri Tembus Rp 11 Triliun, Jangkau 87 Ribu UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Melalui semangat Sinergi Majukan Negeri, bank berlogo pita emas itu secara konsisten menghadirkan solusi finansial yang terintegrasi guna memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, Bank Mandiri terus mengakselerasi penyaluran pembiayaan produktif melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga kuartal I 2026, Bank Mandiri telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 11 triliun yang menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Hal ini mempertegas peran perusahaan dalam membangun ekosistem penggerak negeri.
Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan capaian tersebut menjadi cerminan sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Hal ini mencerminkan peran KUR Bank Mandiri sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM,” kata Riduan dalam paparan Public Expose Kuartal I 2026 Bank Mandiri, dikutip Selasa (28/4).
Tidak hanya melalui instrumen pembiayaan, Bank Mandiri juga terus memperluas dukungan terhadap implementasi program strategis pemerintah melalui penyediaan layanan transaksi dan solusi keuangan yang adaptif.
Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif
