Kuartal I 2026: Seri iPhone 17 Rajai Pasar Smartphone Global

jpnn.com - Dominasi Apple di pasar ponsel pintar global kembali berlanjut. Kali ini, giliran seri iPhone 17 yang mencatatkan diri sebagai smartphone terlaris dunia pada kuartal pertama 2026.

Data itu berdasarkan laporan Counterpoint Research dalam riset Global Handset Model Sales Tracker.

Model iPhone 17 versi standar berhasil menguasai sekitar 6 persen dari total penjualan smartphone global sepanjang Januari–Maret 2026.

Tak hanya memimpin daftar, lini iPhone 17 bahkan menyapu tiga posisi teratas penjualan global.

Varian standar berada di urutan pertama, disusul iPhone 17 Pro Max di posisi kedua dan iPhone 17 Pro di tempat ketiga.

Capaian itu memperlihatkan permintaan pasar terhadap perangkat terbaru Apple masih sangat kuat di berbagai negara.

Menariknya, generasi sebelumnya yakni iPhone 16 juga masih bertahan di jajaran ponsel terlaris dunia dengan menempati posisi keenam.

Hal tersebut menunjukkan daya tarik perangkat lama Apple belum sepenuhnya memudar meski model baru sudah hadir.