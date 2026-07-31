Kuartal II, Pertumbuhan Bisnis Digital Menguat, Bank Raya Catat Laba Bersih Rp 12,01 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (kode emiten: AGRO) kembali membukukan kinerja keuangan yang solid seiring dengan pertumbuhan bisnis digital yang semakin menguat pada Kuartal II 2026.

Pada Kuartal II 2026, Bank Raya berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 12,01 miliar.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis kredit digital yang mencerminkan pertumbuhan bisnis pembiayaan yang tetap terjaga.

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Di sisi pendanaan, pertumbuhan bisnis Bank Raya turut ditopang peningkatan Digital Saving yang mencapai Rp 2,47 triliun atau tumbuh 66,4 persen (yoy) serta peningkatan transaksi di Aplikasi Raya sebesar 41,2 persen dan mencapai 3 juta transaksi.

Peningkatan transaksi perbankan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan fitur-fitur pengelolaan keuangan di Aplikasi Raya oleh masyarakat.

Meningkatnya adopsi produk digital Bank Raya di masyarakat mendorong pertumbuhan digital saving yang juga meningkat, yang tercermin pada rasio CASA Bank Raya pada Kuartal II 2026 tumbuh menjadi 38,09 persen dari sebelumnya pada 29,72 persen di Kuartal II 2025.

Bank Raya juga terus mencatatkan pertumbuhan yang kuat pada bisnis kredit digital.

Hingga Kuartal II 2026, penyaluran kredit digital mencapai Rp 16,46 triliun dan meningkat 22,6 persen (yoy), dengan outstanding kredit digital mencapai Rp 3,17 triliun atau tumbuh 21,2 persen (yoy).