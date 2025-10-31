Kuartal III 2025, BIRD Catat Laba Bersih Rp 4,12 Triliun, Tumbuh 12,4%
jpnn.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatat kinerja keuangan yang solid hingga kuartal III 2025.
Perusahaan berlogo Burung itu mengantongi laba sebesar Rp 4,12 triliun. Angka itu naik 12,4% persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Selain itu, laba bersih naik 10,5% persen menjadi Rp 488 miliar. Sementara EBITDA meningkat 13,6% persen menjadi Rp 996,6 miliar.
Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoeton mengatakan kinerja hingga kuartal III mencerminkan efektivitas eksekusi strategi perusahaan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
"Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi dan transformasi digital berjalan di jalur yang tepat," ujar Andre dalam siaran persnya, Kamis (30/10).
Pada periode kuartal III 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 1,45 triliun, naik 8,5% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Itu menunjukkan permintaan yang tetap sehat meskipun sempat terdampak oleh demonstrasi besar di beberapa kota pada awal September.
Kontribusi pendapatan Bluebird hingga kuartal III 2025 terdiri dari sekitar 70 % segmen taksi dan 30% segmen non-taksi, dengan pertumbuhan yang solid dan merata di seluruh lini bisnis.
PT Blue Bird Tbk (BIRD) mengantongi laba bersih sebesar Rp 4,12 triliun. Angka itu naik 12,4% persen dibandingkan periode sebelumnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sektor Perumahan Laris, Laba Bersih GRIA Naik 34% di Kuartal III 2025
- Kinerja Moncer, Laba Bersih BTN Tembus Rp 2,3 Triliun
- BRI Insurance Catat Pertumbuhan Positif hingga Kuartal III 2025
- BTN Pertahankan Pertumbuhan Laba Bersih Double Digit
- 50 Sopir Berprestasi Diberangkatkan Umrah Gratis, Alhamdulillah
- BlueBird Hadirkan Transportasi yang Nyaman dan Aman Lewat Pelatihan BLS