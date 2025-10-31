Kuartal III 2025, Multi Hanna Kreasindo Catatkan Kinerja Positif

jpnn.com, JAKARTA - PT Multi Hanna Kreasindo Tbk mencatat kinerja positif hingga kuartal III 2025 dengan pendapatan mencapai Rp148 miliar, meningkat lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Capaian ini mencerminkan konsistensi dan pengalaman 21 tahun Perseroan dalam memperkuat posisinya sebagai perusahaan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Perseroan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis industri nasional dalam pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Direktur Utama Perseroan, Alwi menjelaskan pertumbuhan pendapatan terutama ditopang oleh meningkatnya permintaan terhadap layanan pengangkutan, pengelolaan, dan pemanfaatan limbah yang efisien serta berwawasan lingkungan.

“Perseroan terus berinovasi dengan mengembangkan sistem pengelolaan limbah industri berbasis zero waste serta pemanfaatan limbah menjadi energi terbarukan, yang ditopang oleh kinerja operasional yang solid. Melalui strategi ini, kami tidak hanya menjaga kesinambungan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap transisi menuju industri hijau di Indonesia,” ujar Alwi.

Hingga akhir kuartal III, Perseroan juga mencatat kenaikan laba bersih menjadi Rp27 miliar.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Perseroan saat ini tengah membangun fasilitas pengelolaan limbah baru di Lamongan, Jawa Timur, yang dirancang menggunakan teknologi modern berbasis material recovery serta pemanfaatan energi terbarukan yang dirancang dapat dimanfaatkan kembali oleh berbagai industri.

Fasilitas tersebut akan menjadi pusat inovasi Perseroan dalam menciptakan solusi pengelolaan limbah terintegrasi menuju konsep zero waste industry di Indonesia.