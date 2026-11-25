Kuartal III 2026, Hana Bank Catatkan Laba Bersih Rp541,86 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) membukukan laba bersih Rp541,86 miliar hingga kuartal III 2026, tumbuh 12,63% secara year-on-year (yoy).
Direktur Branch Business Hana Bank, Hendri Setiawan mengatakan pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh keberhasilan bank melakukan efisiensi, tercermin dari beban operasional yang menurun menjadi Rp656,97 miliar dari Rp776,19 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi intermediasi, kredit yang diberikan tumbuh 8,03% yoy menjadi Rp43,30 triliun.
Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 0,68% yoy menjadi Rp27,85 triliun, yang didominasi oleh deposito.
Pertumbuhan kredit turut mendorong peningkatan aset sebesar 7,70% yoy menjadi Rp55,39 triliun.
Di tengah pertumbuhan kredit, kualitas kredit pun tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross 0,44% dan NPL net 0,18%, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Rasio NPL tersebut juga lebih baik dari NPL gross dan net industri perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu masing-masing 2,07% dan 0,82%1.
Hendri menyampaikan pencapaian kinerja hingga kuartal III 2026 mencerminkan upaya Hana Bank dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus melakukan efisiensi.
Hana Bank telah menyediakan berbagai solusi keuangan yang terintegrasi bagi nasabah, antara lain meluncurkan fitur investasi reksa dana di layanan perbankan.
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