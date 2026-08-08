Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Tayang Dalam Format IMAX, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Film horor Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menjadi salah satu dari sejumlah film Indonesia yang akan tayang dalam format IMAX.

Terkait pencapaian tersebut, produser Robert Ronny mengungkap bahwa IMAX kini mulai melirik lebih banyak film Indonesia, seiring meningkatnya dominasi film lokal di bioskop Tanah Air.

Kehadiran Kuasa Gelap: Perjanjian Darah di layar IMAX juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para pemain.

Jerome Kurnia menilai kehadiran film Indonesia di layar IMAX menjadi sebuah pencapaian yang membanggakan, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap film lokal.

“Sangat-sangat excited, karena juga belakangan ini mungkin bisa dibilang semua berkah, IMAX sudah hype film-film yang lain. Jadi alangkah baiknya kita bisa melihat produk negeri sendiri di layar yang sebesar ini,” kata Jerome Kurnia di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

Sementara itu, Lukman Sardi mengatakan Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menjadi pengalaman pertama merasakan film yang dibintanginya hadir dalam format IMAX setelah lama berkarier di industri perfilman Indonesia.

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“Dari berapa lama ada di film Indonesia, ini film pertama aku yang akhirnya ada di IMAX,” tambah Lukman Sardi.

Produser Robert Ronny mengungkapkan bahwa masuknya film Indonesia ke jaringan IMAX tidak terlepas dari perubahan strategi perusahaan tersebut.