Kuasa Hukum Berharap Kasus Penipuan Investasi Rp 58,5 M Berjalan Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Bagas Pangestu Pribadi, kuasa hukum warga negara Malaysia SYF berharap penyelidikan kasus dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar yang melibatkan perwira menengah Polri berinisial Kombes F tetap berjalan sesuai prosedur.

Apalagi, telah terjadi pergantian sejumlah pejabat utama di lingkungan Mabes Polri.

“Pergantian pimpinan adalah momentum yang wajar terjadi di tubuh institusi manapun, dan kami berharap hal itu tidak mengubah arah maupun kecepatan penanganan perkara yang sudah berjalan sejauh ini," ujar Bagas dari Negeri Sembilan Lawfirm, Senin (5/10).

Kombes F sendiri menjalani penempatan khusus (patsus) seiring pemeriksaan etik oleh Divisi Propam sekaligus juga menjalani pemeriksaan dugaan pidananya oleh penyidik Bareskrim.

Laporan terhadap Kombes F diajukan ke Bareskrim Polri pada Agustus 2026 bernomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan sangkaan dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP.

Bagas menjelaskan proses penyelidikan terkait laporan kliennya telah melalui sejumlah tahapan seperti pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan lokasi tambang, hingga pemeriksaan etik dan pidana terhadap terlapor Kombes F.

“Yang belum terlaksana adalah persidangan etik, penetapan tersangka, dan persidangan pidana,” katanya.

Bagas bersyukur sejauh ini proses penyelidikan perkara telah berjalan sesuai koridor. Berdasarkan keterangan resmi Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, ia mengatakan terlapor Kombes F telah menjalani pemeriksaan etik dan penempatan khusus.